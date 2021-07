Dakar, 10 juil (APS) – L’indice FAO des prix des produits alimentaires a connu en juin une baisse de 2, 5 % par rapport au mois précédent, soit la première baisse enregistrée depuis un an, a révélé un rapport des Nations unies.



L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 124,6 points en juin, cédant 2,5 pour cent par rapport à mai, mais reste supérieur de 33,9 pour cent à son niveau enregistré l’année dernière à la même période, rapporte un résumé de l’étude consulté à l’APS.



Le document de l’Organisation des Nations unis pour l’alimentation et l’agriculture, rendu public, jeudi, souligne qu’il s’agit de la première baisse de l’Indice après 12 mois consécutifs de hausses mensuelles.



Le recul enregistré en juin s’explique par la baisse des prix des huiles végétales, des céréales et, plus modérément, des produits laitiers, qui a plus que compensé la hausse globale des cours de la viande et du sucre, souligne le document rendu public vendredi.





AKS