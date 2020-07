Dakar, 28 juil (APS) – L’Indice harmonisé des prix à la consommation a progressé de 0, 5 % au deuxième trimestre 2020, comparativement à celui précédent, a annoncé mardi l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Les prix à la consommation ont progressé de 0, 5% comparativement au trimestre précédent. Cette évolution est tirée par la hausse des prix des produits locaux et importés au cours du même trimestre, a indiqué la structure dans une note d’analyse des prix à la consommation.



Le document consulté par l’APS lie également cette hausse des prix au renchérissement des coûts des produits alimentaires et boissons non alcoolisés et des prix des services de restaurants, d’hôtels et de communication.



En variation annuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 2, 7%, sous l’effet essentiellement d’un accroissement des prix des services de ’’transports’’, des ’’produits alimentaires et boissons non alcoolisées’’, des services de ’’restaurants et hôtels »et de« communication’’, fait savoir l’ANSD.



Elle signale que le rapport des prix moyens des six premiers mois de 2020 sur ceux de 2019 s’est établi à +2,4%, alors que le taux d’inflation annuel moyen est de 1,7%.



