Dakar, 2 août (APS) - Une délégation du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent, conduite par son Directeur général, Ousseyni Kane a séjourné au Maroc du 23 au 31 juillet dans une perspective, entre autres, de s’inspirer de l’expérience du royaume chérifien dans le domaine du logement social, a appris l’APS.



’’Le Sénégal est prêt à bénéficier de l’expertise marocaine dans le domaine du logement social. Nous sommes venus nous enquérir de l’expérience de ce pays, notamment au niveau de Al Omrane pour voir ce qu’ils ont pu réaliser. Cela va nous servir de modèle pour pouvoir accélérer le projet de logements sociaux au Sénégal, a déclaré M. Kane.



Il s’exprimait lors d’une rencontre avec des responsables du groupe Al Omrane, structure publique en charge de la mise en œuvre de la politique du Maroc en matière d’habitat et de développement urbain.



Selon un communiqué du BOS reçu à l’APS, ’’ce séjour d’une semaine (23 au 31 juillet) a été une occasion pour la délégation sénégalaise de rencontrer le chef du gouvernement du Maroc, Saad Dine Elotmani’’.



’’Au cours de cette rencontre, les deux parties ont échangé sur la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques et réformes à travers le Réseau africain des +Delivery Units+, gouvernementales’’, renseigne le même document.



Il note par ailleurs que les delivery Units ’’sont des structures créées auprès des présidences et chefs de gouvernement dans le cadre de l’appui aux politiques, du monitoring, du suivi d’exécution et de l’évaluation de leurs impacts’’.



Outre le Premier ministre marocain, la délégation sénégalaise rencontré d’autres personnalités du Royaume, à l’instar de Nouzha Bouchareb, la ministre marocaine de l’Aménagement du Territoire National de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, le Coordonnateur du programme Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), les responsables du MCA du Maroc sur le foncier rural, entre autres.