Dakar, 3 juin, (APS) - Le Sénégal qui abrite le prochain Forum mondial de l’eau doit exprimer ses capacités, en plus des succès enregistrés avec l’OMVS et d’autres réussites, à cette occasion, a estimé, vendredi à Dakar le président du Conseil mondial de l’eau, Loïc Fauchon.

’’C’est le monde entier qui va venir à Dakar pour participer au Forum mondial de l’eau, et il faut que le Sénégal puisse exprimer ses capacités, car il n’y a pas que l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) comme succès. Il existe beaucoup d’autres choses qui ont été faites à l’intérieur du pays’’, a-t-il dit.

Dans un entretien accordé à des journalistes, Loïc Fauchon qui séjourne à Dakar a rappelé que le Sénégal va recevoir le reste du monde et devra aussi s’inspirer des solutions faites en Inde et en Amérique du Sud et ’’les copier’’.

M. Fauchon dit avoir a donné l’exemple du Sénégal au président de d’Egypte, Abdel-Fattah Al Sissi, en lui disant que ’’le Sénégal n’a pas utilisé le fusil pour régler des problèmes liés à l’eau en accord avec ses voisins’’, allusion au différend entre l’Egypte et l’Ethiopie sur la gestion des eaux du Nil.

Selon lui, le problème lié à la construction du barrage ’’Renaissance’’, en Egypte ne se réglera pas par les armes, mais par le dialogue entre le pays et ses voisins que sont le Soudan et l’Ethiopie.

Le Forum mondial de l’eau qui se tiendra à Dakar du 21 au 26 mars 2022 se déroulera au tour de quatre priorités déjà définies par le pays hôte et le Conseil mondial de l’eau, selon Loïc Fauchon.

’’Il s’agit de la sécurité de l’eau, l’importance à donner aux solutions en milieu rural, les éléments d’une meilleure coopération internationale et les innovations pour l’eau dans les années à venir’’, a indiqué Loïc Fauchon.

La ville de Diamniadio, dans le département de Rufisque, abritera les rencontres officielles.

Des activités ’’Off’’ sont également prévues un peu partout dans la capitale sénégalaise.

Brasilia (Brésil) a accueilli, en 2018, la 8ème édition de ce Forum qui se tient tous les trois ans depuis 1997. La première édition s’est tenue à Marrakech, au Maroc.

La 9ème édition qui devait se tenir en mars 2021 a été repoussée d’une année à cause de la pandémie de Covid-19.