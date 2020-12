Dakar, 23 déc (APS) - Le gouvernement sénégalais, au-delà du rapport de l’Initiative pour la Transparence des Industries extractives (ITIE), doit procéder à "des évaluations régulières" des ressources minières, pétrolières et gazières du Sénégal, recommande le chef de l’Etat, Macky Sall.



Macky Sall, présidant mercredi la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, "a rappelé au gouvernement son attachement permanent à la transparence dans la gouvernance des ressources minières, pétrolières et gazières du Sénégal, à travers les évaluations (nationale et internationale) régulières et indépendantes".

Aussi le président de la République s’est-il "félicité de la publication régulière du rapport de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) 2019 et du suivi des recommandations et de réformes engagées dans le secteur extractif".

Le chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de mettre en œuvre les recommandations du Rapport 2019 de l’ITIE et de s’atteler à l’application des réformes législatives et réglementaires dans les secteurs miniers, pétroliers et gaziers, pour que le Sénégal puisse effectuer "avec succès sa seconde validation internationale en mai 2021", indique le communiqué du Conseil des ministres.

"Le président de la République a enfin insisté, en particulier sur l’urgence d’assurer l’application effective et intégrale de la loi numéro 2019-04 du 1er février 2019 sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures, mais également de développer la Responsabilité sociétale d’Entreprise (RSE) des entreprises minières, pétrolières, gazières et celles évoluant dans le secteur des Pêches et de l’Economie maritime", peut-on lire.

SD/BK