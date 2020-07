Dakar, 15 juil (APS) – Le président de la République a réitéré mercredi son appel à une évaluation et à une mutualisation sans délai des services financiers et non financiers d’appui aux petites et moyennes entreprises (PME).

Cité dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi, le chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement son instruction de procéder sans délai à l’évaluation et à la mutualisation des services financiers et non financiers d’appui aux PME et Très petites entreprises (TPE).

Parmi les services financiers publics évoqués par Macky Sall figurent le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP), le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS), la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) et la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (DER).

Les services d’appui aux PME concernent, entre autres, l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), l’Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (APDA), l’Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l’innovation technologique (ASPIT) et le Bureau de mise à niveau.

Le Président de la République, au sujet de l’encadrement, du financement et du développement des PME/PMI, a souligné la priorité particulière qu’il accorde à l’intensification de la mise en œuvre des réformes visant à améliorer durablement le climat des affaires au Sénégal, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Il y est également relayé l’urgence soulignée par le président Sall d’opérationnaliser la Caisse des marchés publics (CDMP), créée en 2016 comme filiale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC),

Une structure devant servir d’accélérateur aux PME pour un meilleur accès aux marchés publics, surtout dans le contexte de la relance, post-COVID, de l’économie nationale, fait-on valoir.

AKS/ASB