Dakar, 16 déc (APS) – Le chef de l’Etat a demandé mercredi au ministre des Finances et du Budget et à son collègue en charge de la Micro finance et de l’Economie sociale et solidaire de prendre des dispositions règlementaires permettant en relation avec la BECEAO une baisse à court terme des taux d’intérêt débiteurs appliqués aux institutions de micro finance.



‘’Le Chef de l’Etat demande au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre de la Micro finance et de l’Economie sociale et solidaire en relation avec la BCEAO, de prendre les dispositions réglementaires et fiscales nécessaires pour une baisse, à court terme, des taux d’intérêt débiteurs appliqués au niveau des institutions de micro finance’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.



Selon le texte, Macky Sall a au cours de la réunion magnifié le rôle de premier plan des acteurs de la micro finance dans le développement national et la création d’emplois avec par exemple 8000 emplois directs et 430 milliards d’encours de crédits au 30 septembre 2020.



Insistant sur la place des systèmes financiers décentralisés (SFP) dans le développement socio-économique du Sénégal, le chef de l’Etat a informé le Conseil d’une audience qu’il a accordée à l’Association des Professionnels des Systèmes Financiers décentralisés (APSFD).



Il a félicité les différentes composantes de ce secteur dynamique et stratégique, dont la place dans la relance de l’économie nationale, doit être renforcée par un encadrement soutenu et un accompagnement adéquat du Gouvernement, indique la même source.



Le Président de la République a dans le même temps indiqué au Gouvernement, la nécessité de vulgariser, dans nos langues nationales, le Programme d’inclusion financière. Il s’agit d’accentuer l’éducation financière des femmes et des jeunes, à travers le soutien et le renforcement en ressources des Mutuelles d’épargne et de crédit (MEC) installées en milieu rural.



Il a demandé aux ministres en charge des Finances et de l’Economie Solidaire d’assurer la mise en œuvre optimale de la stratégie de développement du Fonds National de la Microfinance (FONAMIF) qu’il a déjà validée.







