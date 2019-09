Pikine, 14 sept (APS) – Le directeur général du marché central au poisson de Pikine, Mohamed Abdoulaye Mbaye, a promis samedi de moderniser ce centre commercial au point d’en faire ‘’la fierté du Sénégal’’.



‘’Il y aura une modernisation complète du marché. On va faire de ce marché un espace moderne qui sera la fierté du Sénégal’’, a-t-il dit en marge d’une opération de désencombrement de cet établissement public, le plus important point d’approvisionnement en poisson à Dakar.



Un espace de 200 mètres carrés, sur lequel étaient installées des gargotes, a été aménagé pour être réservé aux employés du marché.



‘’On a décidé de construire sur cet espace des cantines modernes. On a décidé d’en faire un espace social pour mettre les gens dans de meilleures conditions de travail’’, a promis Mohamed Abdoulaye Mbaye.



Le coût des travaux des cantines à construire est estimé à 160 millions de francs CFA, selon M. Mbaye.



‘’Aujourd’hui, on va [enlever] ces gargotes. (…) On a déplacé les gérants des gargotes dans des endroits plus sûrs…’’ a-t-il assuré, promettant de mettre fin à ‘’l’insalubrité’’ et à ‘’l’insécurité’’ au sein du marché central au poisson.