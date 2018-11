Matam, 2 nov (APS) - Le chef du service régional de l’élevage de Matam (nord), Alfred Diouf, a insisté vendredi sur la nécessité de vacciner un grand nombre de petits ruminants et de gros ruminants pour atteindre l’objectif assigné à la campagne de vaccination pour l’éradication de la peste des petits ruminants.



"Spécifiquement cette année-ci, c’est l’éradication de la peste des petits ruminants, donc l’objectif c’est carrément de pouvoir vacciner en masse un grand nombre de petits ruminants pour passer à l’éradication de cette maladie dans les années à venir", a-t-il dit.



Le docteur Diouf s’exprimait lors d’une réunion d’échanges sur le plan national stratégique d’éradication de la peste des petits ruminants et le choix du lauréat de la région de Matam.



La rencontre a été présidée par l’adjointe au gouverneur chargée du développement, en présence des acteurs concernés.



Le chef du service régional de l’élevage a exhorté les éleveurs à vacciner tous leurs animaux contre la peste des petits ruminants.



Selon lui, le vaccin est disponible et les agents sont sur le terrain.



"Dans la région de Matam, on a commencé à avoir des problèmes car beaucoup de petits ruminants ont transhumé, mais le reste va être vacciné et marqué. L’année prochaine, la campagne de vaccination va débuter tôt et les animaux qui n’étaient pas vaccinés le seront", a-t-il promis.



L’éleveur Mamadou Dia, qui a rempli tous les critères face à deux autres prétendants, a été choisi comme lauréat de la région de Matam pour service rendu à l’élevage.