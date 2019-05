Matam, 29 mai (APS) – Les marchés de la région de Matam (Nord), sont bien approvisionnés en oignon, pomme de terre et d’autres denrées de consommation courante à l’approche de la fête de Korité, marquant la fin du ramadan, a indiqué Mamadou Camara, chef du service régional du commerce de Matam.

Dans un entretien avec l’APS, le commissaire aux enquêtes économiques a assuré qu’il "n’y a pas de soucis à se faire pour l’instant (car) toutes les denrées de consommations courantes sont bien présentes" dans les marchés de la région.

Selon Mamadou Camara, le dernier relevé qui a été effectué (lundi) concernant la pomme de terre, fait état d’un stock de 10 tonnes. "Comme vous le savez, au niveau de région de Matam les commerçants s’approvisionnent au fur et à mesure parce qu’il fait très chaud", a-t-il dit.

"La pomme de terre et l’oignon sont des denrées très périssables. Les camions arrivent chaque jour et donc l’approvisionnement est régulier et le kilogramme de pomme de terre coute 500 francs", a-t-il ajouté.

S’agissant de l’oignon, il y a un stock de 32 tonnes. Comme pour la pomme de terre, a-t-il souligné, "les commerçants s’approvisionnent aussi de façon régulière et ils ne veulent pas stocker de grandes quantités à cause de la chaleur. Le kilogramme est vendu actuellement à 250 francs, un prix vraiment raisonnable".

Pour la Korité, "on ne craint pas une pénurie parce que le produit est disponible au niveau des zones de production et donc, il n’y a pas d’inquiétudes", assuré M. Camara.