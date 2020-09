Matam, 10 sept (APS – La Chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Matam (CCIAM) a organisé jeudi un atelier de mise à niveau des acteurs locaux du secteur privé.



Cette rencontre entre ’’dans le cadre de protocole entre le Programme d’appui au développement agricole et à l’entreprenariat rural (PADAER II) et la CCIAM, qui a pour objectif de former et de sensibiliser des acteurs dans le secteur privé des départements de Matam, Kanel et de Ranérou Ferlo’’, a expliqué Awa Diallo Kane, cheffe du service du développement rural de Matam.



’’Aujourd’hui, on est dans le département de Matam et l’objectif général est la création des conditions de promotion des chaines de valeur à travers un atelier de mise à niveau des opérateurs économiques sur les opportunités et les offres parce qu’on est dans un département d’opportunités que ça soit dans les

secteurs agricole, de la pêche et de l’élevage où le PADAER intervient’’, a t-elle ajouté.



’’On va sensibiliser 15 opérateurs de production et vu la particularité du département, la CIAM a décidé de prendre 25 dans ce département et promouvoir les relations d’affaires entre les opérateurs et les organisateurs de production. Ce qui nous amène à appuyer 15 acteurs. Il y a 5 projets que la CCIAM va accompagner’’, a t-elle poursuivi.







La région a des atouts, selon Awa Kane Diallo qui estime toutefois qu’il ’’est temps de faire connaitre aux opérateurs de marché les avantages que la région peut procurer dans le domaine de l’agriculture’’.



ADS/OID/AKS