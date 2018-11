Matam, 30 oct (APS) - L’adjoint au gouverneur de Matam chargé des affaires administratives Thierno Souleymane Sow a tiré un bilan satisfaisant de la mise en œuvre des projets et programmes de développement lancés dans cette région.



"On a fait une évaluation assez exhaustive, globalement, on a un résultat positif dans la mesure où on a largement dépassé’’ les objectifs arrêtés lors du conseil des ministres décentralisés tenu à Matam en 2013, a-t-il déclaré.

Thierno Souleymane Sow présidait la conférence territoriale consacrée à l’élaboration du rapport régional de suivi-évaluation des projets et programmes de mise en œuvre dans la région de Matam, notamment les engagements du Conseil des ministres décentralisé de 2013.

La rencontre portait également sur le suivi-évaluation des projets et programmes hors engagement du Conseil des ministres et sur les réalisations des ONG.

"D’une manière générale, on a un résultat positif au niveau de l’éducation’’ par exemple, domaine dans lequel "on a réalisé beaucoup d’écoles, des lycées, des IEF’’, c’est-à-dire des inspections de l’éducation et de la formation, a souligné l’adjoint au gouverneur de Matam chargé des affaires administratives.

Dans le domaine de la santé, "beaucoup d’ambulances ont été acheminées dans la région, des postes et centres de santé’’ ont été également construits, a ajouté Thierno Souleymane Sow, en présence des chefs de service et responsables des projets et programmes concernés.

Il a évoqué une "structuration de l’économie" de la région, "avec la construction des pistes et routes et une électrification qui va aider à relever la production dans certaines zones’’, avec l’apport notamment des aménagements de la SAED, la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du fleuve Sénégal et de la Falémé.