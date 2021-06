Matam, 28 juin (APS) – La région de Matam dispose d’énormes potentialités dont la l’exploitation et la mise en valeur pourraient permettre de fixer la jeunesse sur place, a souligné, lundi, un responsable de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises.



’’Nous avons constaté que la région de Matam fait partie des régions pourvoyeuses de l’émigration clandestine. L’Union européenne a décidé de mettre en place un programme pour pouvoir appuyer les entrepreneurs et les jeunes et les inciter à rester dans leur propre région parce qu’il y a des potentialités et Matam en dispose énormément’’, a soutenu Ousmane Diallo.



Le chargé du suivi-évaluation de l’ADEPME s’exprimait à la fin d’un atelier de partage des résultats d’une étude dans les régions de Saint-Louis, Louga, Matam, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda, Kédougou.



’’L’ADPME est là pour accompagner l’ensemble des PME sénégalaises (...) mais le seul problème est que les entrepreneurs ne vont pas vers l’information alors que les structures étatiques sont là pour les accompagner’’, a-t-il fait savoir.



Il a assuré que la structure travaillait au renforcement de la compétitivité des entreprises et leur développement.



ADS/OID/AKS