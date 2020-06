Matam, 16 juin, (APS) – Le programme d’appui sectoriel mis en place par le ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire a été doté d’une enveloppe de 800 millions de francs CFA, de manière à aider les acteurs à faire face aux effets de la pandémie de COVID-19 sur leurs activités, a appris l’APS de source officielle.



La révélation a été faite par la ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, au terme d’une tournée qui l’a conduite successivement à Thiès, Dakar et à Matam.

Le programme cible les acteurs évoluant dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, le petit commerce, l’artisanat et la transformation agro-alimentaire, a-t-elle rappelé.



Selon la ministre de la Microfinance, l’objectif consiste à "renforcer les capacités techniques et financières’’ des structutres de microfinance locales.



Le but est de "leur permettre de continuer à répondre aux besoins de financement des acteurs de l’économie sociale et solidaire, que ça soit en terme de soutien à la trésorerie ou de relance d’activités, a-t-elle expliqué.

Zayra Iyane Thiam signale par ailleurs que des subventions sont octroyées à des groupements impactés par la pandémie.



Le but recherché est de "préserver le tissu économique’’ et permettre de "supporter les coûts de production, d’exploitation, de fonctionnement, de commercialisation ou de consommation, afin de sécuriser’’ les initiatives économiques.