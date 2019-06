Mbacké, 28 mai (APS) - Plus de 50 tonnes de produits retirés des circuits de consommation dans les trois départements de la région Diourbel ont été incinérés, ce mardi, en présence de la ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta.



’’Il y a environ plus d’une cinquantaine de tonnes de produits pour une valeur de 20 millions de FCFA’’, a-t-elle dit au cours de la cérémonie d’incinération, à Mbacké.

Ces produits ont été retirés des circuits de distribution des trois départements de la région, a dit Mme Diatta, saluant un travail de trois ans accompli lors des grands évènements comme le magal de Touba.

Il s’agit notamment de ’’65 fûts de vinaigre, de 200 litres d’acide citrique impropre et très dangereux pour la santé des populations, plus de 4000 boîtes de tomate de 2 Kg qui ne sont pas conformes à la norme sénégalaise’’, a-t-elle détaillé

Les 70% de ces produits constitués également de médicaments proviennent de la ville de Touba, épicentre à partir duquel ces produits sont ventilés dans les marchés des différents départements de la région, a souligné la ministre.

Aminata Assome Diatta a invité les opérateurs économiques à collaborer avec les services du commerce, pour contribuer à préserver la santé des populations et des consommateurs.