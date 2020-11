Dakar, 20 nov (APS) – Des groupements de femmes de la commune de Mbellacadiao (centre) ont reçu un financement de 48.990.000 de francs CFA mis à leur disposition par des mutuelles, pour les aider à ‘’booster’’ leurs activités économiques, a appris l’APS auprès des bénéficiaires.

Ce financement est une importante bouffée d’oxygène pour l’économie rurale de cette commune située dans le département de Fatick, surtout pour les femmes réunies au sein du Rassemblement pour le développement de Mbellacadiao (RDM).



Les fonds ont été octroyés aux bénéficiaires par l’Union des institutions mutualistes et communautaires d’épargne et de crédit (U-IMCEC). Ils leur ont été remis lors d’une cérémonie, récemment, à Mbellacadiao.



Avec le financement octroyé s’ouvre ‘’un nouveau chapitre de nos activités de développement. Il y a quelques mois, il était difficile de croire à la réalisation d’un projet de financement aussi important’’, a relevé Sémou Diouf, le responsable des stratégies et projets du RDM.



’’Grâce à l’abnégation et à la ténacité des membres du RDM et au soutien sans faille de l’U-IMCEC, nous y sommes arrivés’’, a t-il ajouté.

’’Les [fonds] aujourd’hui mis à la disposition de 48 groupements concourent à booster les secteurs d’activité dans lesquels agissent ces femmes’’, a dit M. Diouf, ajoutant que le financement a été octroyé au moment opportun, où ‘’nous sommes affectés par la situation économique délétère causée par la pandémie [de Covid-19] qui a considérablement égratigné l’économie nationale’’.

Selon lui, les femmes membres du RDM reçoivent les fonds de l’U-IMCEC dans un contexte de ‘’quasi-impossibilité de décrocher des financements auprès des banques et autres structures de microfinance’’, à cause de ‘’taux élevés de remboursement’’.



Parlant des bénéficiaires, Sémou Diouf a loué ‘’leur engagement, leur courage et leur combativité’’, en même temps qu’il leur recommande de ‘’ne jamais baisser les bras’’. ‘’Nous serons toujours à vos côtés pour relever des défis plus importants’’, a promis aux femmes le responsable des stratégies et projets du RDM.



De même, les exhorte-t-il à ‘’tenir compte des clauses qui [les] lient à l’U-IMCEC et à les respecter à la lettre’’. ’’Cela nous permettra d’avoir, à l’avenir, une plus grande facilité à décrocher des financements qui pourront beaucoup plus nous servir’’.



M. Diouf a adressé les remerciements du RDM à Alassane Ndour, secrétaire général de l’Agence nationale de développement local, à Moïse Diégane Sarr, le ministre chargé des Sénégalais de l’extérieur, et à Pape Lamine Diop, le président du rassemblement, pour la ’’belle manière’’ dont ils ont aidé les femmes de Mbellacadiao à accéder à ce financement.