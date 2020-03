Dakar, 8 mars (APS) - Le président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MDES), Mbagnick Diop, a été réélu à l’‘’unanimité’’ à son poste pour un nouveau mandat de cinq ans, a appris l’APS.



M. Diop a été reconduit lors de la 20e assemblée générale de l’organisation patronale, organisée à l’hôtel Radisson, à Dakar, précise un communiqué parvenu à l’APS.



Le bureau exécutif et le conseil d’administration du MDES ont aussi ‘’été renouvelés’’ à cette occasion, souligne le communiqué.



Mbagnick Diop avait été reconduit pour la dernière fois à son poste en mars 2015 lors d’une assemblée générale du mouvement organisée au Conseil économique, social et environnemental (CESE).



Le MDES, "un des piliers du secteur privé’’, regroupe ‘’en son sein plusieurs milliers de petites et moyennes entreprises (PME), petites et moyennes industries (PMI), et très petites entreprises (TPE)’’.