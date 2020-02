Kaolack, 7 fév (APS) - La présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Aminata Touré, a insisté vendredi sur l’importance pour les Etats de l’Afrique de l’Ouest d’améliorer la logistique et les infrastructures, "facteurs essentiels au développement des échanges intra-communautaires".

"Il me plait de souligner l’importance pour nos Etats d’améliorer le potentiel logistique et les infrastructures, qui sont des facteurs essentiels au développement des échanges intra-communautaires", a-t-elle notamment déclaré en procédant à l’ouverture de l’assemblée générale de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie d’Afrique de l’Ouest (FCCIAO/Fewacci).

Elle a donné l’exemple du Sénégal, qui, "sous la direction du président Macky Sall, s’évertue à travers le PSE [Plan Sénégal émergent], à renforcer ses infrastructures assurant la circulation des personnes et des biens, dans le cadre communautaire".

Elle a cité à cet égard "le prochain démarrage des travaux du port de Kaolack, les mesures relatives à la construction du pont de Farafégni en Gambie, l’entretien continu du tronçon routier Dakar-Bamako et les efforts de relance de la ligne ferroviaire entre les deux pays".

La présidente du CESE a par ailleurs souligné "la nécessaire attention particulière à porter au renforcement de la contribution économique des femmes et surtout des jeunes".

La FCCIAO, qui se réunit durant deux jours en marge de la cinquième édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA), a été créée en 1976 par 15 présidents de chambres de commerce et d’industrie de la sous-région ouest-africaine.



Elle vise à favoriser le développement et à réduire la pauvreté au sein de l’espace économique communautaire.