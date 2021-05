Dakar, 6 mai (APS) - Le Togolais Badanam Patoki et le Sénégalais Mamadou Diop ont été nommés respectivement président du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés publiques (CREPMF) et vice-gouverneur de la BCEAO, indique un communiqué.

Ils ont été désignés pour des mandats de trois et cinq ans respectivement, à compter du 1er mai 2021, à l’issue d’une session extraordinaire du Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), organisée par visioconférence.

Les nominations ont été faites "en application des orientations de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest africaine, précise le communiqué.

La rencontre virtuelle s’est tenue en présence notamment du ministre de l’Economie et des Finances du Togo, Sani Yaya, président en exercice du Conseil, du président de la Commission de l’UEMOA Abdallah Boureima, du gouverneur de la Bceao Tiémoko Meyliet Koné et du président du Crepmef sortant.

Le Conseil des ministres a par ailleurs procédé à la modification des dispositions pertinentes des statuts de la Banque ouest africaine de développement (BOAD) en vue de la nomination d’un second vice-président, renseigne le communiqué.