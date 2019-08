Dakar, 26 août (APS) - La réunion annuelle du Comité technique de sélection et d’orientation du programme de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (CTSO/PPEJ), un mécanisme de financement des Etats membres de la CONFEJES, s’est ouverte ce lundi à Dakar, a constaté l’APS.

Le comité va sélectionner les meilleurs projets de jeunes de 15 pays membres de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie (CONFEJES).

Le programme de promotion de entrepreneuriat des jeunes (PPEJ), un mécanisme de financement des Etats membres de la CONFEJES "vise à soutenir les jeunes qui rêvent de se lancer dans entrepreneuriat, de subvenir à leur besoin pour ainsi contribuer de manière significative au développement de leur pays respectif et du monde francophone en général", a déclaré le secrétaire général de la CONFEJES Bouramah Ali Haruna.

Il s’exprimait à l’ouverture de la réunion annuelle du Comité technique de sélection et d’orientation du programme de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (CTSO/PPEJ), prévue à Dakar du 26 au 31 août. Le PPEJ, depuis son lancement en 1989, a permis, selon Bouramah Ali Haruna, "de financer quelque 1849 projets au profit des pays membres d’Afrique, du Maghreb de l’océan indien et d’Haïti, entraînant par la même occasion la création de 5364 emplois pour un coût total estimé à plus de 2 milliards 552 millions".

Pour cette année, "148 projets sont en compétition pour une enveloppe de 180 à 200 millions de FCFA", a-t-il précisé, ajoutant que "les candidatures viennent notamment du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun de la Côte d’Ivoire, d’Egypte, du Gabon, de Madagascar, de Maurice, de la Mauritanie, du Maroc, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, du Sénégal et des Seychelles".

Mis en place pour des jeunes âgés de 18 à 35 ans, "le PPEJ encourage particulièrement des projets réalistes de 1 à 5 millions dans les domaines de l’emploi vert et des femmes", selon le secrétaire général de la CONFEJES Bouramah Ali Haruna.

Il a aussi souligné que cette initiative visant la vulgarisation de la pratique sportive de masse, devrait permettre aux jeunes "de créer de petites unités de fabrication de matériels sportifs tels que des ballons, de maillots, de filets, entre autres".

En perspective de la célébration des trente ans du Programme de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (PPEJ), M. Haruna a toutefois invité les membres du comité devant sélectionner les meilleurs projets à davantage "réfléchir sur les orientations à donner au programme pour un meilleur rayonnement".

Magnifiant "le soutien constant" des partenaires, à travers notamment l’alimentation annuelle du Fond mais aussi la mise à disposition régulière d’experts pour accompagner les projets, le secrétaire général de la CONFEJES a toutefois invité les membres à "créer et alimenter des fonds nationaux d’insertion de jeunes et à diversifier les partenaires financiers".

Le président du Comité technique de sélection et d’orientation du programme de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (CTSO/PPEJ), Alain Verhaagen, a pour sa part évoqué le principe "d’équité" devant amener les pays les plus riches à davantage contribuer aux projets communs de la Francophonie.

Alain Verhaagen, par ailleurs directeur de la francophonie à la fédération Wallonie-Bruxelles, a insisté sur la nécessité d’investir dans "le génie de l’enfant", une option selon lui, aussi "déterminante" que l’argent dans les processus de développement.