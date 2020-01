Dakar, 29 janv (APS) – La plupart des indicateurs du Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahe (P2RS) ont été atteints, a souligné mercredi son coordonnateur.



Les populations bénéficiaires ont elles-mêmes reconnu un impact certain sur leur niveau de vie en termes d’augmentation de revenus et de la qualité de l’alimentation, selon Younoussa Mballo.

Il prenait part à l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) à Dakar à la réunion du Comité du pilotage du programme pour examiner et adopter le bilan d’activités 2019 et le projet de programmes et d’activités et de budget 2020.



A 6 mois (juin 2020) de la clôture du programme démarré en 2016, Mballo a fait état de ’’résultats globalement satisfaisants en termes de réalisations hydro-agricoles dans les zones où la salinisation des terres est un phénomène réel, de productions agricoles liées à ces aménagements et de constructions d’infrastructures pastorales’’.

A travers ce programme déroulé dans 7 pays dont le Sénégal à l’initiative du Comité Inter Etat pour la Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), il s’agissait de ’’renforcer la résilience des populations à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle avec un axe majeur consistant à augmenter le patrimoine de production à travers la réalisation d’aménagements hydro-agricoles, d’infrastructures pastorales entre autres’’.

L’idée, selon toujours le coordonnateur, était également de renforcer les capacités des populations en termes de formation et de gestion pour mieux saisir les opportunités d’investissements agricoles ou pastorales.



Des initiatives qui ont permis l’augmentation des revenus de ces populations dans les régions de Ziguinchor, Matam, Kédougou, Kolda et Fatick considérés comme vulnérables à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition.

’’Le ciblage répondait aux besoins et à des demandes réellement exprimés par les bénéficiaires. C’est pourquoi dans plusieurs localités le choix est diversifié avec des activités agricoles, aquacoles, d’élevage ou de productions maraîchères’’, a souligné Mballo.

’’Le ministère est très satisfait des réalisations du projet qui n’a pas eu de dérogation avec le respect des délais d’exécution et de l’atteinte de tous les objectifs. Cela n’est pas arrivé depuis longtemps’’, a salué le Directeur de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques au ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, président du Comité de pilotage du P2RS, Dr Ibrahima Mendy.

Avec un taux de décaissement de l’ordre de 85% pour un financement de 19,5 milliards de francs Cfa, le projet est important tant en termes de production de semences que de l’augmentation de la production agricole, a-t-il ajouté.