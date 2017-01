Ziguinchor, 30 déc (APS) – Le parc piroguier du port de Ziguinchor (sud), fort de 2.644 unités de pêche opérationnelles, assure une production de 64.810 tonnes pour une valeur commerciale estimée à plus de 20,3 milliards de francs CFA, a révélé jeudi le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye.

‘’Ce parc concentre 2.644 unités de pêche opérationnelles qui assurent une production de 64.810 tonnes, pour une valeur commerciale estimée à 20.373.601.774 francs CFA en 2015’’, a notamment dit M. Gueye.

Accompagné de plusieurs de ses collaborateurs, des autorités administratives et des élus locaux, le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime posait la première pierre de ce site de transformation moderne des produits à Kafountine, devant plusieurs acteurs de la pêche et des femmes transformatrices.

Devant les autorités administratives et les élus locaux, Oumar Guèye a déclaré que ‘’Ziguinchor, qui constitue l’une des plus importantes régions de pêche artisanale du Sénégal avec près de 13% des débarquements, bénéficie ainsi d’une attention particulière de la part de l’Etat’’.

Selon lui, la région dispose de 37 sites ou villages de pêcheurs, plus de 13.200 pêcheurs, 600 mareyeurs et près de 2.400 hommes et femmes qui travaillent dans la filière artisanale des produits transformés et du micro-mareyage.

Devant une foule nombreuse à la station balnéaire de Kafountine, il est longuement revenu sur les opportunités dans le sous-secteur de la pêche qui ‘’offre des emplois indirects à des milliers de jeunes et de femmes qui s’activent dans différentes filières telles que les écailleuses, décortiqueuses, porteurs, charretiers’’.

La localité de Kafountine, l’un des principaux points de pêche du pays, polarise en moyenne 74% des productions halieutiques de la région de Ziguinchor, avec près de 48.387 tonnes débarquées pour une valeur commerciale estimée à plus de huit milliards FCFA, selon Oumar Guèye.