’’J’en profite pour féliciter tous les acteurs qui œuvrent de manière constante à l’amélioration de la qualité de cette coopération. Leurs efforts n’ont pas été vains vu le montant de l’Aide Publique au Développement reçue de la Belgique s’élevant sur la période 1990-2019, à 333 millions d’euros, soit 218 milliards FCFA’’, a déclaré Amadou Hott.



Il s’exprimait à la cérémonie d’ouverture du premier Comité mixte paritaire de concertation sur la mise en œuvre du programme de coopération bilatérale 2019-2023.



La ministre belge de la Coopération au développement en charge des grandes villes, Meryame Kitir, a pour sa part les relations d’amitié et de coopération fructueuse qu’entretiennent depuis cinquante-deux ans, le Sénégal et la Belgique.



’’Je voudrais saluer les relations d’amitié entre nos deux pays et notre fructueuse coopération qui fête ses 52 ans cette année’’, a-t-elle déclaré.



Signé en juillet 2019, ce programme portant sur un montant de 45 millions d’euros, soit environ 29,5 milliards de FCFA, sous forme de dons, couvre les régions du centre du Sénégal que sont Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel.



Il vise à contribuer au développement socio-économique durable et à la création d’emplois décents dans ces régions à travers quatre domaines d’intervention, en parfaite cohérence avec le Plan d’Actions Prioritaires accéléré et ajusté (PAP2A) pour la relance de l’économie, validé lors du Conseil Présidentiel, tenu le 29 septembre 2020.



L’agenda de la présente réunion prévoit, entre autres, de faire le point sur l’avancement de la mise en œuvre du programme de coopération 2019 – 2023 et d’échanger sur quelques points qui nécessitent une vision partagée. A cet effet des propositions de textes vous ont déjà été communiquées via notre Ambassade’’, a fait savoir Meryame Kitir.



Selon elle, ’’la lutte contre les inégalités sociales et l’extrême pauvreté occupe une place centrale dans le cadre de la solidarité internationale que la Belgique défend à travers nos partenariats’’.



A ce sujet, elle a renseigné qu’avec l’appui de la Belgique, l’OIT, annoncera officiellement, mardi, son ’’Global Flagship Programme on Social Protection Floors for All’’.



Ce programme doté d’un financement belge de 2 millions d’Euros, est destiné à appuyer au Sénégal et au Burkina Faso, les systèmes de protection sociale nationaux, afin de garantir l’accès aux soins de santé tout en soutenant la sécurité de l’emploi pour ainsi diminuer l’impact de la crise du Covid-19.



Elle a ajouté qu’’’avec un financement de l’Union européenne, la Belgique, à travers son agence de développement (Enabel), en partenariat avec l’Agence Française de Développement, mettra en œuvre un programme de réponse à la crise Covid, dans les pays de l’ACP’’.



L’objectif est d’appuyer ’’les partenaires des différents pays afin d’assurer la continuité des services de base, telle que l’éducation et la santé, et soutiendra les petites et moyennes entreprises à travers des solutions et outils digitaux’’.



Pour les deux programmes, a-t-elle expliqué, ’’le choix du Sénégal répond à la volonté de tenir compte des possibilités de synergie avec les autres interventions financées par la coopération bilatérale et celles financées par la coopération non-gouvernementale dans votre pays’’, a t-elle expliqué.