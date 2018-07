Dakar, 1er juil (APS) - L’Etat a injecté depuis janvier dernier 199 milliards de francs CFA dans le secteur des bâtiments et des travaux publics (BTP), contre 130 milliards l’année dernière, soit 63 milliards de plus, assure le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ.



"Je ne dis pas que tout a été réglé, mais nous sommes quand même à 6 mois (sur l’année 2018) et déjà en termes de comparaison dans le BTP, nous avons mis 63 milliards de plus", a-t-il commenté.

M. Bâ répondait à certaines préoccupations des députés, samedi, lors du débat d’orientation budgétaire marquant la séance de clôture de la session ordinaire unique de l’Assemblée nationale,notamment consacrée à l’adoption de la loi de finance rectificative(LR).

Selon lui, l’Etat a par ailleurs injecté 50 milliards dans l’agriculture, dont 36 au titre de la campagne agricole 2018-2019, soit 24 milliards de plus par rapport à la même période de l’année précédente.

"Dès le mois de janvier de l’année en cours, l’Etat a injecté en trésorerie, 1626 milliards de FCFA contre 1517 milliards, soit 109 milliards" CFA injectés dans l’économie en général.

Il a dit aux députés qu’il était disponible à leur donner des ’’états détaillés’’ à ce sujet.

"Vous verrez aussi que l’argent n’est pas entre les mains des étrangers comme on le dit. En termes de salaires, 345 milliards de FCFA contre 331 milliards ont été payés", a-t-il fait valoir.

S’agissant du remboursement de la dette publique, il a assuré que 457 milliards de FCFA ont été déjà payés à ce stade de l’année contre 434 l’année dernière, ajoutant concernant les entreprises, fournisseurs, prestataires de l’Etat, les sommes payées durant ce premier semestre 2018 ont atteint 690 milliards contre 570 milliards CFA l’année dernière.