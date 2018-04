Dakar, 28 avr (APS) - Le ministre Tunisien de l’Industrie et des PME, Sim Feriani et le secrétaire général du ministère de l’Industrie, Adama Baye Racine Ndiaye animent un point de presse, mercredi à 12h, à l’hôtel Novotel, annonce un communiqué reçu à l’APS.









La rencontre avec les journalistes se tient en marge du Forum économique Sénégalo-tunisien prévu à Dakar les 02 et 03 mai 2018, sous le thème : "Tunisie–Sénégal : vers un partenariat privilégié et durable", renseigne la source.





Qui ajoute que la délégation tunisienne attendue à ce Forum sera constituée d’une quarantaine d’opérateurs économiques.