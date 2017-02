Dakar, 3 fév (APS) – L’ambassade de l’Etat de Palestine au Sénégal organise le premier forum économique palestino-sénégalais (PALSEN) suivi de rencontres B to B, mercredi, à partir de 9h, à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD), informe un communiqué parvenu à l’APS.

Organisé en collaboration avec la CCIAD et l’APIX, le PALSEN "sera le rendez-vous de l’agro-industrie (laiterie, élevage, farines, dattes, jus, boissons, eau minérale, huiles, distribution de produits alimentaires, etc.), mais également celui des secteurs énergétiques et pharmaceutiques, ou encore des cuirs, des pierres et marbres", relève le communiqué.

Elle ajoute que cette rencontre d’échanges va enregistrer la participation d’une "importante délégation" de chefs d’entreprises palestiniens évoluant dans des secteurs comme l’agro-industrie, les énergies, les produits pharmaceutiques.

Le forum, une première dans l’histoire économique des deux pays, est le fruit d’une collaboration entre l’ambassade de l’Etat de Palestine au Sénégal, le ministère du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME.

Le ministère de la Promotion des investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat, la CCIAD, l’APIX, l’Agence pour la promotion des investissements et des Grands travaux sont également parties prenantes de ce Forum qui devrait permettra de ‘’rehausser la qualité du partenariat public-privé sénégalo-palestinien", renseigne le communiqué.