Dakar, 4 mai (APS) – Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott et la représentante résidente de l’Agence Coréenne de Coopération internationale (KOICA), Namsoon Lee, ont signé mardi, trois accords de financement portant sur une enveloppe financière globale de 21 000 000 dollars US, soit environ 11 413 920 000 FCFA.

"Je dois saisir cette opportunité pour rappeler que la vitalité de la coopération sénégalo-coréenne s’affirme depuis plus d’une trentaine d’années. Un des éléments révélateurs réside dans le fait que notre pays figure dans la liste des pays partenaires prioritaires", a salué Amadou Hott lors de la cérémonie de signature.

Selon lui ces accords, sous forme de dons, concernent d’abord la 2ème phase du projet de développement de la chaîne de valeur du riz dans la vallée du fleuve Sénégal. La contribution de la KOICA à son financement porte sur un montant de 11 000 000 dollars US, soit 5 978 720 000 F CFA.

"Son objectif est de contribuer à l’amélioration des revenus agricoles par la construction et la réhabilitation des infrastructures de production et de gestion post-récolte, notamment les rizeries, les magasins de stockage et le centre d’exploitation de services mécanisés’’, a-t-il expliqué.

Il a précisé que le Projet de village pilote SAEMOUL porte sur un montant de 2 500 000 dollars US, soit 1 400. 000 000 F CFA et permettra d’améliorer la résilience des résidents, accroître la productivité agricole et de favoriser l’augmentation des revenus des producteurs.

Concernant, enfin, le projet d’établissement d’un centre de création et d’incubation de start-ups au sein de l’ISEP de Diamniadio, il a pour objectif ’’d’autonomiser les jeunes à travers l’entreprenariat, de soutenir les start-ups par le biais de programmes d’incubation et d’un makerspace’’, a-t-il fait savoir.

"La contribution de la KOICA au financement s’élève à 7 500 000 dollars US, soit 4 076 400 000 F CFA", a indiqué le ministre de l’Economie, du Plan et de Coopération.

Il a magnifié la diversité des domaines et des modes d’intervention de la coopération coréenne au Sénégal.

Pour la représente de la coopération coréenne au Sénégal, Namsoon Lee, ’’ces projets seront d’une grande utilité au gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE)’’.

Mme Lee espère que ces projets ainsi financé contribueront au renforcement des secteurs agricole et de l’enseignement supérieur, avant de ‘’vivement magnifier’’ le dynamisme de la coopération entre la Corée du sud et le Sénégal.

Elle pense que ce partenariat restera fort et durable après ‘’30 ans d’expérience et de succès communs’’. ‘’Notre partenariat sera encore plus renforcé à l’avenir’’, a poursuivi la représente de la coopération coréenne au Sénégal, Namsoon Lee.

