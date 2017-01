Ziguinchor, 9 jan (APS) - L’aide publique au développement (APD) du Luxembourg au Sénégal s’est élevée à 21 millions de dollars en 2016, soit 13, 7 milliards FCFA, sous forme de dons exclusivement, a révélé, lundi, à Ziguinchor (sud), Marion Segnana, chargée d’affaires de son ambassade à Dakar.

"En 2016, l’aide publique au développement en faveur du Sénégal s’est élevée à 21 millions €, soit 13,7 milliards FCFA, sous forme exclusive de dons", a notamment dit Mme Segnana.

Elle intervenait à la cérémonie d’inauguration officielle du Pavillon de traitement ambulatoire (PTA) logé au centre de santé de Ziguinchor et destiné à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/Sida.

Cette structure de santé réhabilitée par l’ONG Enda Santé et le Grand-duché du Luxembourg a coûté près de 28 millions de francs CFA, selon ces deux partenaires.

Le PTA a été construit avec le soutien de l’ONG Sanacces et Handicap International, dans le cadre du programme dénommé "Frontières et vulnérabilités au VIH/Sida en Afrique de l’Ouest (FEVE)".

Marion Segnana, donnant en exemple ce projet, a salué "l’excellence des relations entre le Luxembourg et le Sénégal, qui entretiennent en effet des liens de coopération depuis plus de vingt ans".

"Le Luxembourg accompagne le Sénégal sur la voie de l’émergence, non seulement en renforçant les services sociaux de base, comme la santé, mais également en accompagnant la formation et l’insertion professionnelle, le développement local et la réforme des Finances publiques", a souligné la chargée d’affaires.