Matam, 9 avr (APS) – L’approvisionnement des marchés de la région de Matam (nord) en denrées de première nécessité pour les besoins du mois de ramadan est jugé correct et régulier, malgré quelques perturbations relevées sur l’huile en bidons de 20 litres et en cartons de 5 litres, a appris l’APS vendredi du chef du service régional du commerce.

Les prix demeurent dans l’ensemble accessible, a rassuré dans un entretien téléphonique avec l’APS, Abdoulaye Dieng, commissaire aux enquêtes économiques.

Ainsi pour le riz non parfumé, il a fait part de la disponibilité de 170, 150 tonnes dont le prix en demi-gros varie entre 13 500 francs et 15 000 francs, et le kg est cédé à 300 francs.



En ce qui concerne le riz brisé ordinaire, 38 050 tonnes sont disponibles dont le prix en demi-gros varie entre 18 500 francs et 20 500 francs et le kg est vendu à 450 francs.

Le riz brisé local est vendu à 300 francs alors que pour le riz entier local, 27 tonnes sont sur le marché dont le prix demi-gros est compris entre 15 500 francs et 15 750 francs et le kg coûte entre 350 francs et 400francs.

Par rapport à l’huile, la région de Matam dispose 77 bidons de 20 litres vendus entre 900 francs et 1000 francs le litre et 296 bidons de 5 litres variant entre 4500 francs et 5000 francs le bidon et il y a 1368 bouteilles d’un litre à 1200 francs l’une.

L’oignon local est vendu entre 400 francs et 500 francs avec un stock disponible de 3,5 tonnes. Pour ce qui est de la pomme de terre, elle est cédée entre 500 francs et 600 francs le kg pour un stock disponible de 500 kg.

Cent quatre-vingt-trois tablettes de tomate de pot d’un kg sont disponibles et sont vendus entre 1100 francs et 1200 francs et le pot de 2 kg, il y a 821 tablettes au prix de 2500 francs le pot.

42,830 tonnes de sucre en morceau sont sur les marchés dont le prix au détail revient entre 750 francs et 800 francs, pour le sucre cristal en sac de 50kg, 46,300 tonnes sont sur le marché et dont le prix varie entre 590 francs et 600 francs le kg.

Pour ce qui concerne le lait en poudre, 32, 900 tonnes de sacs de 25 kg et 42, 490 tonnes de sacs de 10 kg sont disponibles ainsi que 265 tonnes de farine.