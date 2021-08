Dakar, 26 août (APS) - Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, a procédé, jeudi à Diamniadio au lancement officiel du Projet spécial de pavage pour la résilience postcovid-19 des jeunes en zones urbaines, indique un communiqué transmis à l’APS.

’’Ce projet mis en œuvre par le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES), a été initié dans le cadre du Programme Xëyu Ndaw Ni, pour la formation et l’emploi des jeunes dans les métiers du pavage pour une résilience post Covid 19’’, informe le document.

La source précise que le projet vise à améliorer la mobilité dans les communes par la réalisation de 315 000 m2 de voiries en pavé et à générer près de 2 000 emplois directs et indirects pour les jeunes des localités concernées d’ici 2023.

La première phase du projet en cours de mise en œuvre pour la période de mai à décembre 2021 sera financée à hauteur de 10 milliards de francs CFA.

Les communes de Dalifort Foirail, de Yeumbeul Nord, de Keur Massar et de Kédougou sont les communes concernées par le projet, qui va permettre la réalisation de 59 500 m2 de pavés et le recrutement de 300 jeunes dans ces communes.

’’Les 300 jeunes ont été sélectionnés et la formation d’une durée de neuf jours alliant théorie et pratique a déjà démarré pour la première cohorte de 100 jeunes dans les communes de Dalifort et Yeumbeul Nord’’, fait savoir le communiqué.

Les jeunes, après avoir subi une formation, vont être insérés dans les chantiers pour la réalisation de la voirie en pavé prévue dans ces communes pour l’amélioration de la mobilité et du cadre de vie.

’’Ce projet va permettre aussi aux jeunes d’avoir des perspectives dans l’entrepreneuriat, mais aussi de servir la communauté’’, précise le texte.