Papa Faye préconise une seconde ‘’option’’ qu’il juge plus ‘’risquée’’ consistant à ‘’lever tout simplement l’interdiction de transport interurbain’’ puisqu’il n’est pas possible de "recourir aux autorisations spéciales de circuler à cause de la difficulté d’identifier’’ les concernés.

‘’Si l’on tient compte du fait que plus de 75 % de ces migrants sont concentrés dans l’axe Dakar, Thiès, Diourbel ; et que la région de Dakar à elle seule abrite plus de 2.000 cas confirmés [de Covid-19] à la date du 27 mai 2020, sur le total d’un peu plus de 3.000 cas, soit près de 71 %, même un miracle ne pourrait pas empêcher que des saisonniers, même asymptomatiques, retournent avec le coronavirus’’, avertit-il.