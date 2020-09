Dakar, 3 sept (APS) - Le Sénégal a signé jeudi trois accords de coopération avec la République fédérale d’Allemagne, aux termes desquels la partie allemande va apporter un appui budgétaire de 146 millions d’euros, environ 96 milliards de FCFA, sous forme de don, en soutien au programme national de résilience économique et sociale mis en place dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.



Les trois accords en question ont été signés par le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et l’ambassadeur d’Allemagne au Sénégal, Stephan Röken, en présence de la représente de l’Union européenne, Irène Mingasson.

Selon Amadou Hott, ces accords de coopération technique et financière ’’constituent un appui budgétaire additionnel de l’Allemagne en faveur du Sénégal pour soutenir son Programme de résilience économique et sociale (PRES) dans le contexte de la crise COVID.’’

M. Hott a par la même occasion magnifié le ’’dynamisme’’ de la coopération sénégalo-allemande, à l’image de celle liant Dakar à "toute l’Union européenne" et qui s’est, selon lui, "bien adaptée au fil des temps en fonction des priorités et orientations majeures définies par les autorités.’’

’’L’objectif principal de notre soutien est d’aider le gouvernement sénégalais à préserver les emplois du secteur privé et à empêcher la faillite des entreprises’’, a expliqué le secrétaire d’Etat allemand à la coopération et au développement, Martin Jager.

M. Jager, intervenant par visioconférence, a ajouté que cet appui accordé sous forme de don est ’’une contribution allemande au maintien de la paix sociale au Sénégal’’, pays qui ’’constitue un pôle de stabilité dans la sous-région’’, sans compter qu’il "est l’un des pays partenaires les plus importants de la coopération allemande au développement.’’

Il considère toutefois qu’il est "nécessaire de conserver les principes d’une bonne gouvernance", ajoutant que dans cette optique, le Sénégal doit ’’montrer qu’il met en œuvre son programme de riposte de manière transparente, responsable et efficace, qu’il dispose de procédures de passation des marchés et d’examen claires et transparentes et qu’il les utilise contre les tentatives d’affecter des fonds à d’autres usages’’.

Pour la cheffe de la délégation de l’Union européenne à Dakar, ’’cette contribution de l’Allemagne augmente considérablement la contribution de la Team Europe au Fonds force COVID.’’

Selon Irène Mingasson, la Team Europe qui rassemble des institutions de l’UE, devient ainsi ’’le premier contributeur du Fonds force COVID et ce majoritairement sous forme de dons et d’appui budgétaire.’’