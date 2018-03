Dakar, 28 fev (APS) - Le département de Rufisque organise du 12 au 14 mars, un Forum économique et social international portant sur le thème ‘’S’implanter sur un territoire d’avenir’’, annonce un communiqué transmis mercredi à l’APS.

La rencontre se tiendra au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, indique la même source.

’’A travers l’organisation de ce Forum, Rufisque pose les jalons du développement local en matière de création de richesse, de valeur ajoutée, et en matière d’emploi, avec comme principales cibles les jeunes et les femmes’’, souligne le communiqué.

Selon le texte, cette manifestation ’’sera un pont, d’une part entre les porteurs de projets et le secteur privé pour favoriser l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes, et d’autre part entre le secteur public et le secteur privé’’.

’’Le Forum sera l’occasion de présenter les opportunités d’investissements, sensibiliser aux enjeux du développement et promouvoir la solidarité et l’inclusion des personnes vivants avec un handicap’’ ajoute le communiqué.

