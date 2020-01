Saint-Louis, 13 jan (APS) – La chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Saint-Louis (CCIASL) et la chambre de commerce Italo-sénégalaise et d’Afrique de l’ouest (CSAO) sont désormais liées par une convention de jumelage.



Cette convention a été signée ce lundi par les présidents des deux chambres consulaires Cheikh Mouhamadou Sourang (CCIASL) et Pr Felice Maria Barlassina (CSAO), a constaté l’APS.



La cérémonie présidée par l’adjoint au gouverneur de Saint-Louis en charge du développement, Fatou Makhtar Fall Faye, a vu la présence de Mme Anna Bertoglio, cheffe de mission adjointe à l’ambassade d’Italie au Sénégal.



Selon le président de la CCIASL, cette convention, d’une durée de 6 ans, vise à accompagner les entreprises de la région de Saint-Louis ‘’à toutes les étapes du développement (….) en leur offrant une large gamme de services adaptés à leurs besoins’’.



Elle mettra à leur disposition des ressources humaines de qualité aptes à répondre aux besoins des entreprises, notamment par la formation initiale et continue, selon M. Sourang.



Par cette convention, la CSAO mettra des informations économiques pratiques et fiables à la disposition des opérateurs économiques, permettra de faire la promotion des échanges commerciaux entre les entreprises et les opérateurs économiques italiens et sénégalais et de l’Afrique de l’ouest, entre autres.



Il s’agira aussi de développer ‘’un partenariat dans les domaines, de la pêche, l’agriculture, l’industrie, le développement économique et touristique, l’éducation et la formation, mais aussi le renforcement institutionnel et les nouvelles technologies’’, a dit Cheikh Mouhamadou Sourang.



La cheffe de mission adjointe à l’Ambassade d’Italie au Sénégal, Mme Anna Bertoglio, a salué la signature de cette convention de jumelage qui ‘’vient renforcer la coopération déjà exemplaire, entre l’Italie et le Sénégal’’.



Elle permettra de former ‘’des ressources humaines de qualité’’, mais aussi de fournir aux entreprises sénégalaises des informations économiques et un appui dans leurs activités économiques diverses, selon la cheffe de mission adjoint.