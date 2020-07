Saint-Louis, 18 juil. (APS) - Tous les produits de consommation courante sont ‘’disponibles en quantité suffisante’’ à Saint-Louis, a assuré le chef du service régional de commerce, Serigne Diaw, selon qui toutes les conditions d’un bon approvisionnement des populations locales à l’occasion de la Tabaski 2020 sont réunies.

Pour le riz non parfumé importé, un stock de 134 tonnes est sur le marché, contre 142 tonnes pour le riz non parfumé local. Les consommateurs locaux pourront aussi compter sur 16 tonnes d’oignon et 32, 250 tonnes de pomme de terre.

Serigne Diaw souligne que pour ‘’ces différentes denrées alimentaires, les prix sont stables’’.

Il a toutefois signalé que les prix des produits maraîchers sont en légère hausse, du fait de l’installation de l’hivernage. ‘’A l’approche de la fête de Tabaski, l’on peut dire qu’il n’y aura aucune rupture des produits, comme l’oignon et la pomme de terre’’, assure-t-il.