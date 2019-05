Saint-Louis, 20 mai (APS) - Le marché de Saint-Louis est bien approvisionné, voire même ’’excédentaire" en produits de consommation courante durant la période du ramadan, a indiqué lundi, le chef de service régional du commerce, Serigne Diaw.

"Les consommateurs peuvent être rassurés par rapport à toute spéculation, ou rupture de stocks pour certaines denrées alimentaires et produits de première nécessité", a-t-il dit dans un entretien avec l’APS.

Il a assuré que cette tendance va se poursuivre jusqu’à la célébration de la fête de Korité, promettant que "des contrôles de routine sont effectuées sur tout le circuit de la distribution, afin de juguler les pratiques spéculatives sur les denrées de première nécessité".

Le service régional du commerce a procédé à des saisies importantes de produits non conformes et impropres à la consommation, ainsi que des opérations coups de poings sur le tabac et des contrôles au niveau des officines pharmaceutiques, dans les départements de Dagana et Podor, a-t-il dit.

M. Diaw a signalé par ailleurs que des produits non conformes et impropres à la consommation d’une valeur de 50 millions de CFA, ont été récemment incinérés au centre d’enfouissement de la commune de Gandon, en présence du gouverneur, des services de sécurité, du commerce et de la douane.

Concernant les produits maraîchers, comme la pomme de terre et l’oignon, l’inspecteur des enquêtes économiques a rappelé que "le gel des produits importés, est toujours en vigueur, afin de permettre aux producteurs de la Vallée d’écouler leur production".

"Contrairement aux rumeurs, la pomme de terre, l’oignon, ainsi que d’autres produits maraichers, sont en abondance dans le marché. Les commerçants vendent bien ces différents produits de consommation, en ce mois ramadan", a-t-il relevé.



