Saint-Louis, 23 fév (APS) - Le recteur de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, le professeur Baidallaye Kane, a présidé vendredi la cérémonie de lancement d’un projet de développement territorial axé sur l’économie numérique et dont l’ambition est de transformer les conditions de vie des populations du nord du Sénégal.

Dénommé "Saint-Louis numérique 2025", ce projet de 17 milliards francs CFA ambitionne de "transformer qualitativement les conditions de travail et de vie des populations de la région nord" du Sénégal, a expliqué le professeur Kane.



Pour ce faire, la nouvelle initiative mise sur le numérique, considéré comme un outil de transformation économique et sociale et un accélérateur de la croissance économique à travers l’e-diffusion et l’e-transformation.

Le professeur Kane a ainsi lancé un appel aux partenaires, "principalement les collectivités locales, pour une forte mobilisation" autour de ce projet.

"L’enjeu est de s’appuyer sur les TIC pour éclore et optimiser le potentiel des terroirs concernés, à travers les secteurs du tourisme, de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche", a-t-il détaillé.

A ses yeux, le projet "Saint-Louis numérique 2025" est porteur d’opportunités pour les créateurs d’incubateurs et pépinières d’entreprises, à travers par exemple le coworking pour l’emploi des jeunes aussi bien en milieu urbain que rural.

Ce projet projette d’arriver à des résultats probants en 2025 et devrait impacter le développement économique et social de 38 collectivités locales du nord Sénégal, soutient son coordonnateur, le professeur Ousmane Thiaré.

Il est basé sur un plan stratégique qui devrait lui permettre d’arriver à ses objectifs, a indiqué M. Thiaré, par ailleurs coordonnateur du Centre d’excellence africain en mathématiques informatique et TIC, à l’Université Gaston Berger.

Le président du conseil départemental de Saint-Louis, Me Moustapha Mbaye, les représentants du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ainsi que celui du ministre des Télécommunications et de l’Economie numérique, ont tour à tour salué la pertinence d’un tel projet, qui selon eux, vise la modernisation des collectivités locales.

