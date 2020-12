Saint-Louis, 8 déc. (APS) - Le plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT) horizon 2035, a été présenté mardi aux élus locaux et agents de l’administration territoriale, en vue d’une ‘’meilleure appropriation de cet outil’’ qui veut ’’repositionner’’ l’aménagement du territoire au cœur des politiques publiques.

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, a saisi l’occasion pour inviter ‘’tous les acteurs et élus locaux à s’approprier cet outil très important conçu grâce à la volonté politique du chef de l’Etat’’. Il s’agit de ‘’régler les déséquilibres et incohérences, pour une équité des territoires’’, a-t-il précisé.

Il estime que les maires et acteurs des collectivités territoriales doivent mieux comprendre les missions de l’Agence nationale pour l’aménagement du territoire (ANAT). Une structure dont la création est, dit-il, très ‘’utile, car permettant une planification spatiale (...)’’.

Selon lui, le plan national d’aménagement et de développement territorial va dans le sens de l’intérêt de toutes les collectivités territoriales. Désormais, dit-il, tout projet ou programme devra être en phase avec le PNADT.

Au cours des débats, les maires, élus locaux et autorités de l’administration déconcentrée ont tous fait des suggestions et exprimé des craintes sur la mise en œuvre du PNADT.

Les différents intervenants ont souligné la nécessité d’une mise en œuvre de ‘’l’intercommunalité des collectivités territoriales’’, au vu des limites des communes qui représentent une source de conflits. Ils ont aussi soulevé des ‘’incohérences’’ dans la ‘’délimitation’’ des collectivités territoriales.

La rencontre, présidée par le ministre des Collectivités territoriales, a noté la présence des maires, élus, autorités administratives et locales et des acteurs au développement de la région de Saint-Louis.