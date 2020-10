Saint-Louis, 12 oct (APS) - Un atelier technique d’information, de sensibilisation et de renforcement de capacités pour les jeunes cibles du Projet d’appui au développement de l’entreprenariat féminin et de l’emploi des jeunes (PADEF-EJ) se tient mercredi à Saint-Louis, au lycée André Peytavin, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Selon le communiqué, cet atelier est organisé en partenariat avec les partenaires d’exécution du PADEF-EJ, un projet dont l’ambition est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie économique et sociale des femmes et des jeunes filles par la facilitation de l’accès au crédit, le développement d’infrastructures et services d’appui à la production, des chaînes de valeur et le renforcement de capacités.

Le PADEF-EJ est le fruit d’un accord de prêt signé en 2013 entre le gouvernement du Sénégal et la Banque islamique de développement (BID) pour un montant d’environ 11 milliards de francs CFA, note le communiqué.

Il a pour ancrage le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants avec comme tutelle technique le Fonds national de promotion de l’entreprenariat féminin (FNPEF), précise le communiqué.