Dakar, 9 mars (APS) - La Brigade mobile des Douanes de Koungheul (centre) a opéré une saisie d’une tonne 776 kilogrammes de chanvre indien d’une valeur de plus de 106 millions de francs convoyé par un camion, a appris l’APS de source douanière.



‘’La saisie a eu lieu lundi, à 6 heures du matin au poste de contrôle de Koungheul’’, précise le Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des Douanes, dans un communiqué.



Le document transmis à l’APS indique que le chanvre indien avait été conditionné dans 888 sachets de 2 Kg chacun et placé dans une cachette aménagée sous forme d’un double fond.



La contre-valeur de la drogue saisie est estimée à 106 560 000 francs CFA, soulignent les services douanières.



Ils rappellent que dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les Brigades des Douanes de Kaolack et de Nioro avaient saisi en fin février près de 850 Kg et une ‘’importante’’ quantité de faux médicaments.



Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des Douanes évoque également l’arraisonnement par la Brigade maritime de Joal d’une pirogue transportant 420 kilogrammes de chanvre indien.



‘’Deux personnes avaient été interpelées au cours de cette opération qui avait eu lieu le 2 mars 2021’’, rappelle la même source.





