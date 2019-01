Dakar, 2 jan (APS) - La valeur ajoutée des entreprises du secteur formel s’est accrue en 2017 de 8,7% par rapport à 2016, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).





Elle s’est en effet hissée à 2 187 milliards de FCFA à prix courants contre 2 012 milliards en 2016.





‘’Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à deux milliards qui représentent 5,4% des unités répertoriées sont celles qui ont le plus contribué à cette création de richesse avec une part de 94,0%’’, explique l’ANSD.





Cette consolidation de l’activité est à mettre sur le compte des BTP (+53,9%), de l’industrie (+11,7%) et des services (+4,7%). Le commerce a lui vu sa valeur ajoutée se replier de 0,9%.

‘’Ce dynamisme de l’activité s’est traduit par une amélioration sensible du résultat net global. Les sous-secteurs qui ont le plus progressé sont la préparation de sites et la construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil, l’énergie, les industries extractives, les hôtels, bars et restaurants et le transport.’’