Sédhiou, 9 fév (APS) - La 3-e édition de la Foire des femmes productrices de Sédhiou initiée par la coordination des femmes pour la paix et le développement (COFEPAD) a été lancée, jeudi dans la capitale du Pakao, a constaté l’APS.



La Foire qui va durer cinq jours est un plateau qui permettra aux groupements de femmes productrices d’exposer différentes variétés de produits locaux



"L’idée d’organiser cette foire est venue des femmes productrices qui ont l’habitude de participer à des foires nationales ou internationales et qui ont émis l’idée de montrer chez elles leur savoir-faire et nouer des partenariats" a souligné la coordonnatrice de la CODEPAD, Mame Diarra Camara.



Elle a par ailleurs plaidé pour une facilitation de l’accès à la terre pour les femmes productrices et transformatrices de produits locaux dans la partie méridionale du Sénégal.



"On a des difficultés pour accéder à la terre. Nous avons perdu notre unité de transformation faute de terre. La promesse anciennement faite de mise à disposition d’un ha n’a pas été respectée" a relevé Mme Camara.



"On nous a encore promis 2 ha et nous attendons. Ce qui est constant c’est que l’accès à la terre pour les femmes est un réel problème, un handicap pour la réalisation de nos activités génératrices de revenues" a-t-elle martelé.





Les organisatrices de cette rencontre de partage, d’échanges et de commercialisation de leurs produits ont à l’unisson fait montre de leur volonté de pérenniser la Foire des femmes productrices de Sédhiou.



