Sédhiou, 3 juin (APS) - Vingt-six sites d’environ 5.000 hectares vont être aménagés dans la région de Sédhiou (sud) pour promouvoir les filières locales porteuses, dans le cadre du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaines de valeur (PROVALE-CV), a appris l’APS.



Le PROVALE-CV procédait mercredi au lancement d’une activité de promotion de l’entreprenariat, suivie d’une remise de fonds alloués aux jeunes et femmes entrepreneurs du Pakao.

Ce projet vise la valorisation des eaux et le développement des chaînes de valeur pour contribuer à asseoir "une croissance économique forte, inclusive et durable" et à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales.

Il s’appuie sur trois volets, à savoir la modernisation des infrastructures de production agro-sylvopastorale de la zone et le développement de chaînes de valeur agricoles au niveau local, en vue de contribuer à la promotion de l’entreprenariat et la création d’emplois durables.

La région de Sédhiou, compte tenu de ses potentialités, occupe "une place importante" dans ce programme, avec 23 sites d’environ 5000 hectares qui vont y être aménagés pour accroître et promouvoir les filières porteuses de la localité, ont indiqué les responsables du projet.