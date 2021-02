Dakar, 16 fév (APS) - Le ministre du Pétrole et des Energies Sophie Gladima co-préside mercredi avec son collègue en charge du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (AEME), Senelec et la Fédération nationale des boulangers du Sénégal.



Selon un communiqué transmis à l’APS, cette cérémonie se déroulera à 16h, au Building administratif Président Mamadou Dia.

"L’objectif de cette convention est d’accompagner les boulangers du Sénégal à améliorer leurs performances énergétiques dans le secteur de la minoterie, dans l’optique de baisser leurs charges de production", indique le communiqué.

