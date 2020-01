Dakar, 29 jan (APS) - Le Sénégal et l’Italie vont signer des accords de financement concernant quatre projets, jeudi, à Dakar, selon un communiqué du ministère sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération.

Les conventions seront signées par Amadou Hott, le ministre chargé de ce département ministériel, et la vice-ministre italienne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Emmanuela Del Ré.

L’un des projets, dénommé ‘’Faire l’école’’, va ‘’favoriser l’inclusion et la réussite à l’école’’, deux autres sont consacrés à l’agriculture sénégalaise.

Le Projet d’appui à la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre fait également partie des initiatives à financer.

Le ministre sénégalais Moussa Baldé, chargé de l’Agriculture et de l’Equipement rural, et sa collègue Ndèye Saly Diop Dieng, chargée de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants prendront part à la cérémonie de signature des accords de financement, selon le communiqué.