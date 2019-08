Dakar, 15 août (APS) - La Tabaski a été marquée, cette année, par un approvisionnement équilibré du marché national en moutons en termes d’offre et de demande, avec plus de 871.000 têtes exposées dans les marchés du territoire national, a-t-on appris mercredi du directeur de l’élevage, Dame Sow.

Le bilan est ‘’positif’’, car les objectifs ont ‘’presque été atteints pour ce qui est du marché national, mais également pour ce qui est de Dakar à près de 90%’’, a-t-il déclaré dans un entretien publié mercredi par le quotidien Le Soleil.

‘’Par exemple, pour Dakar, on avait majoré à 260.000 moutons, on a quelque chose comme 225.000 moutons. Au total, nous avons eu plus de 871.000 moutons alors que nous tablions sur 810.000’’, a précisé M. Sow.

Le directeur de l’élevage affirme que cette année, l’offre correspond ‘’exactement à la demande’’. La situation est donc différente de celles de 2017 et 2018, où des excédents de plus de 150.000 et 125.000 moutons avaient été notés.

‘’Les éleveurs ont pratiquement vendu tous leurs moutons. Nous avons certes des reliquats dans les marchés, mais ils ne sont pas importants’’, a dit Demba Sow.

A la date du 14 août, il y avait ’’un reliquat de 2.349 moutons’’ – dont 740 à Dakar - à l’échelle nationale.