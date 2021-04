Tambacounda, 10 avr (APS) – Des agents des forces de défense et de sécurité, des commerçants, des transporteurs et des élus ont locaux se sont réunis, samedi, à Tambacounda (est), pour créer un espace de dialogue sur la gestion des frontières et une ‘’compréhension commune’’ de tous les acteurs concernés par cette question.

La rencontre concerne tous les acteurs impliqués dans la circulation des personnes et des biens. Elle a eu lieu à l’initiative du Centre africain pour le commerce international et le développement, un organe de l’ONG Enda Tiers-Monde.

‘’Les autorités étatiques ont compris qu’il était vital pour les pays aux économies encore fragiles de faire de la coopération une réalité. Il est donc important pour nous d’échanger sur l’éventualité d’un partenariat autour de (…) la gestion durable des frontières’’, a expliqué le colonel Saliou Diouf, directeur régional des douanes du sud-est du Sénégal.

Tous les acteurs de la libre circulation des personnes et des biens doivent avoir une ‘’compréhension commune’’ de ce que recouvre cette notion, a-t-il dit en parlant du but de la rencontre.

‘’Les douanes sénégalaises ont pris conscience de la nécessité d’améliorer les relations commerciales et des exigences d’un commerce interrégional fluide et plus sûr’’, a souligné M. Diouf.

Il a également invité les usagers de la route à faire preuve de ‘’responsabilité’’ et de vigilance sur les marchandises en circulation dans la zone.

‘’Nous avons souvent un trafic pollué par la fraude ou le transport illégal de marchandises’’, a relevé Saliou Diouf.

Un guide du transporteur frontalier et du commerçant sera mis à la disposition de ces acteurs de la libre circulation des personnes et des biens de cette zone située aux frontières du Sénégal avec le Mali et la Guinée, a-t-il annoncé.

Cet outil va aider à lever les barrières commerciales et à faciliter les déplacements, selon le directeur régional des douanes.