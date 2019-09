Kaolack, 20 sept (APS) - Cent jeunes porteurs de projets vont bénéficier d’un accompagnement technique et financier du projet ‘’Teranga Tech Incube’’, un programme de plus de 300 millions de francs CFA mis en place par l’Ambassade de France au Sénégal, le réseau des alliances et des instituts français, la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide (DER), a révélé Benoit Baulot, directeur de l’institut français de Kaolack (AFK).

‘’Ces jeunes seront choisis parmi les 1000 dossiers attendus dans le cadre d’un appel à candidatures lancé depuis le 26 août pour une clôture prévue le 29 septembre’’, a-t-il dit au cours d’une rencontre avec la presse. Il a confié que c’est l’AFK qui est chargée de piloter l’un des 14 pôles mis en place à travers le pays.

Le programme, qui aura un volet digital important, embrasse tous les domaines d’activités, notamment l’agriculture, l’élevage, les industries culturelles et créatives, précise Dior Fall Samb, businesss développeur à Wutiko, un partenaire du programme qui va coacher durant 24 mois les porteurs de projets ciblés.

‘’Il faudra que les projets choisis aient un impact sur l’économie locale’’, a affirmé Mme Samb. Selon elle, qu’il soit ‘’en phase de démarrage ou en pleine exécution’’, tout projet ‘’peut avoir besoin d’un accompagnement pour continuer’’.

Le projet va démarrer tout juste après l’étude des dossiers en mi-octobre, annonce le directeur de l’AFK. Il se dit soucieux ‘’de diversifier les activités de l’institution qui ne doit pas seulement se limiter à la culture mais embrasser d’autres secteurs de développement’’, ce qui, selon lui, est ‘’une nouveauté’’.

Dans les zones où il n’existe pas d’alliance et ou d’institut français, le projet va s’appuyer sur les Espace numériques ouverts (ENO) de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), un des partenaires du programme.