Dakar, 2 sept (APS) - La Côte d’Ivoire a légèrement renforcé en 2018 sa place de leadership en matière d’exportations au sein de l’UEMOA, selon un nouveau rapport de la BCEAO.

Avec 44,0% des ventes extérieures de l’Union en 2018, contre 46,6% en 2017 et 47,0% en 2016, la première économie de l’Union devance le Sénégal (13,5% contre 12,2%), le Mali (13,5% contre 11,8%) et le Burkina Faso (12,5% contre 11,7%).

‘’La part du Niger a augmenté de 0,1 point pour s’établir à 4,2% en 2018 contre 4,1% un an auparavant, en ligne avec le repli des exportations de coton, d’uranium et d’or. Le Togo a enregistré un repli de 0,9 point, soit 3,3% en 2018 contre 4,2% un an plus tôt’’, précise le Rapport sur le commerce extérieur de l’UEMOA en 2018.

Il ajoute que ‘’les contributions à la croissance des exportations ont été de 1,8 point, 1,4 point, 0,9 point, 0,2 point et 0,2 point respectivement au Sénégal, au Mali, au Burkina, en Guinée-Bissau et au Niger’’.

En revanche, les contributions ont diminué pour la Côte d’Ivoire, le Togo et le Bénin, ‘’respectivement de 2,2 points, 0,8 point et 0,6 point en 2018’’. ‘’Quant à la Guinée-Bissau, sa contribution à la croissance des exportations en 2018 est ressortie nulle.’’



Le rapport fait état d’une ‘’lente amélioration’’ du degré de diversification des produits exportés par l’Union sur la période 2007-2018. ‘’Il en ressort également que le Sénégal et le Togo sont les pays dont les exportations sont les plus diversifiées de l’Union alors que la Guinée-Bissau est le pays dont les exportations sont les moins diversifiées sur la période sous revue.’’

En 2018, les biens et services exportés par l’UEMOA s’élevaient à 17.594,7 milliards, en hausse de 1,3% par rapport à leur niveau de 2017. ‘’Cette progression des ventes à l’extérieur des pays de l’UEMOA est en rapport essentiellement avec la bonne tenue des expéditions d’or, de coton, de la noix de cajou et de produits pétroliers, ainsi que des recettes issues des activités touristiques’’, explique le rapport.



Il souligne que ‘’les exportations totales de biens en valeur des pays de l’UEMOA se sont établies à 14.986,8 milliards en 2018, en progression de 1,4% par rapport au niveau enregistré un an auparavant’’.



Les échanges commerciaux de l’Union ont été marqués par une augmentation de la part des produits miniers (pétrole, or et uranium) dans les ventes extérieures totales de marchandises qui s’est établie à 34,0% en 2018, en progression de 3,1 points par rapport à 2017.

En revanche, le poids des produits agricoles dans les exportations totales, de l’ordre de 36,2% en 2018, a reculé de 1,9 point.