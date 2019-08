Dakar, 28 août (APS) - La production vivrière de l’UEMOA a augmenté de 8,3% pour atteindre 64.829.714 tonnes durant la campagne 2018-2019, selon un rapport de la BCEAO.

Cette campagne agricole a été marquée par des ‘’conditions pluviométriques globalement favorables’’, explique le rapport.

Elles ont ‘’’permis de parachever les semis et de contribuer à la réussite des jeunes pousses des principales céréales pluviales (mil, sorgho et maïs)’’, affirme le document, sur la base de données fournies centre régional Agrhymet, une institution spécialisée du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, commun à plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

‘’En outre, les rendements du mil se sont améliorés dans plusieurs zones de production au sein de l’Union’’, ajoute le rapport.

Il précise que cette hausse ‘’serait principalement portée par les céréales (+10,9%) et les autres cultures (+15,4%), dominées par les produits de l’horticulture’’.

En comparaison avec la moyenne des cinq précédentes années, la hausse de la production vivrière est de 19,5%.

Le rapport relève qu’à l’exception du cacao, les récoltes des principales cultures d’exportation ont également augmenté par rapport à la précédente campagne.